AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gazetecileri hedef alan İsrail'e tepki: Mutlaka hesap verecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecileri hedef alan İsrail'e tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İnsanlığın sesi olmak için Gazze’de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail doğrudan hedef aldı. Bu alçak saldırı sonucu 5 gazeteci hayatını kaybetti. Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek.' ifadelerine yer verdi.
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecileri hedef alan İsrail'e tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İnsanlığın sesi olmak için Gazze'de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail doğrudan hedef aldı. Bu alçak saldırı sonucu 5 gazeteci hayatını kaybetti.
Görevi başında insanlığın sesini duyurmak için şehit düşen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz.
Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek."