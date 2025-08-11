AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten gazetecileri hedef alan İsrail’e tepki: Mutlaka hesap verecek

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecileri hedef alan İsrail'e tepki gösterdi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İnsanlığın sesi olmak için Gazze'de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail doğrudan hedef aldı. Bu alçak saldırı sonucu 5 gazeteci hayatını kaybetti.

Görevi başında insanlığın sesini duyurmak için şehit düşen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz.

Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek."