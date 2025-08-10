Eski Sağlık Bakanı Şıvgın'dan acı haber! Cenaze töreni belli oldu
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde vefat etti. Şıvgın'ın naaşı Pazartesi günü TBMM'de düzenlenecek resmi törenin ardından Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Altındağ ilçesi Tatlar Köyü mezarlığına defnedilecek.
HALİL ŞIVGIN KİMDİR?
HALİL ŞIVGIN KİMDİR?
1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başlarken, siyasi hayata ise Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyelerinden biri olarak adım attı. Halil Şıvgın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaparken, 46'ıncı hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47'inci hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi.
