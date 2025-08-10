Başkan Erdoğan’dan Anafartalar Zaferi mesajı

10 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2025 15:57 Güncelleme: 10.08.2025 15:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajda ''Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.' dedi.

Başkan Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum."

