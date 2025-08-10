Sakarya'da yabancı plakalı araç alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde seyir halindeyken yangın çıkan yabancı plakalı araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangını söndürdü.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden C.B. idaresindeki H XB 354 yabancı plakalı otomobilden, Sakarya-Düzce sınırı Kalayık mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.
Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarma timleri sevk edildi.
Ekiplerin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında tek şeridin trafiğe kapatıldığı otoyolda ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.