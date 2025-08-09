Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Hepsi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y isimli şahısların yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y isimli şahısların yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, şahısların Türkiye'ye iadelerinin de sağlandığını belirtti.

Sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımda Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

GÜRCİSTAN(8), KARADAĞ, İSVEÇ, ve JAPONYA'dan Ülkemize Getirdik.

Bu kabine dönemimizde 427 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan bu şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

"Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan elebaşılığını A.T.'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, "DALTONLAR" suç örgütü üyesi M.E.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kasten öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs KARADAĞ'da,

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs İSVEÇ'te,

"Tasarlayarak öldürme" suçundan ulusal seviyede aranan "BANLILAR" organize suç örgütü üyesi M.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ulusal seviyede aranan K.C.H. ve E.G. isimli şahıslar GÜRCİSTAN'da,

"Kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, alkollü araç kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından ulusal seviyede aranan G.Ş. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs JAPONYA'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

EGM INTERPOL-EUROPOL ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız ile İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar