Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan 11. yılını tamamladı

Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.

Seçimin ikinci turunda yüzde 52,16 ile 27 milyon 725 bin 131 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olurken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 ile 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.

Bu seçimle yeni sistemde ikinci dönemine başlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına ilk seçildiği 10 Ağustos 2014'ten bu yana görevde 11 yılı geride bıraktı.

Türkiye, bu dönemde dış politikada başta İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşı, Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizi gibi konularda yoğun diplomasi yürütürken, yurt içinde ise 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmeye çalıştı. Türkiye, yine bu dönemde Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde en önemli destekçisi oldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ÇALIŞMALARI

Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiinden dış politikaya kadar birçok alanda tarihi atılımlar gerçekleştiren Türkiye, "Terörsüz Türkiye"nin ilk adımlarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı'yla attı.

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan komisyon, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adı altında çalışmalarına başladı.