Denizde kurtarma operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı: İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 vatandaşımız kurtarıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, '3 vatandaşımızın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu derhal olay yerine sevk edildi. Tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu’na alındı' ifadelerine yer verdi. İşte o anlar...
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Karaburun'da batan tekneden 3 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Ağustos 2025 Cuma gecesi, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde 3 vatandaşın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) ve 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902, TCSG-912) derhal olay yerine sevk edildiğini açıkladı.
Bu kapsamda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, deniz yüzeyinde tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu'na alınarak, Çeşme Sahil Güvenlik İskelesi'nde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
