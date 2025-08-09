Denizde kurtarma operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı: İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 vatandaşımız kurtarıldı

09 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 19:48 Güncelleme: 09.08.2025 20:21
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, '3 vatandaşımızın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu derhal olay yerine sevk edildi. Tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu’na alındı' ifadelerine yer verdi. İşte o anlar...

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Karaburun'da batan tekneden 3 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Ağustos 2025 Cuma gecesi, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde 3 vatandaşın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) ve 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902, TCSG-912) derhal olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Bu kapsamda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, deniz yüzeyinde tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu'na alınarak, Çeşme Sahil Güvenlik İskelesi'nde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun." ifadelerine yer verdi.

