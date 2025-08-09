Denizde kurtarma operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı: İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 vatandaşımız kurtarıldı

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Ağustos 2025 Cuma gecesi, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde 3 vatandaşın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) ve 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902, TCSG-912) derhal olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Bu kapsamda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, deniz yüzeyinde tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu'na alınarak, Çeşme Sahil Güvenlik İskelesi'nde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.