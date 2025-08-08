Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesaj: Sabotajlara ve tahriklere karşı teyakkuz halindeyiz

(Foto: AA)

Erdoğan, DEİK'in kuruluşuna öncülük eden 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yadigarı olan Kurul'u, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı süresince güçlü biçimde desteklediklerini söyledi.

İş dünyasının yurt dışında önünü açmak, karşılaşılan sorunları çözmek ve sıkıntıları gidermek için samimiyetle mücadele ettiklerini aktaran Erdoğan, "Afrika'nın daha önce kapısı çalınmamış ülkelerinden kısıtlı varlığımızın olduğu Güney Amerika'ya, Asya'nın derinliklerinden Orta Doğu'nun en sıkıntılı bölgelerine kadar her yerde sizlerin yanında yer aldık. Yurt dışı ziyaretlerimizde DEİK'in faaliyetlerine mutlaka vakit ayırdık." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, gümrüklerdeki sorunlardan tır şoförlerinin meselelerine, bürokratik engellerden teminat mektuplarına, Cumhurbaşkanlığına ve bakanlara iletilen her konuyla birebir ilgilendiklerini dile getirerek, "Kolay olanı değil, zor olanı seçtik. Elimizi taşın altına koyduk ve hamdolsun sizlerle birlikte Türkiye'nin ekonomik, ticari ve üretim gücüne güç kattık. Dünyanın neresinde iş yaparsa yapsın iş adamlarımıza, sanayicilerimize, yatırımcılarımıza, ihracatçılarımıza arkalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu çok yakından hissettirdik. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çatışmaların, küresel ekonomide süregiden belirsizliklerin iş dünyasında sebep olduğu tedirginliklerin farkında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gazze'deki soykırımla başlayan, ardından İsrail'in Lübnan'a, Yemen'e, İran ve Suriye'ye saldırmasıyla artan jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. Bilhassa iş dünyamızın fırtınalı bir denizde yol almaya çalıştığı aşikardır. Türk iş dünyası, yeni durumlara adaptasyon kabiliyeti en yüksek kesimler arasında ilk sıradadır. İhracatçılarımız başta olmak üzere şirketlerimizin yeni pazarlar bularak, ortaklıklar kurarak, bu sancılı dönemi başarıyla yönettiğini görüyoruz. Biz de bütün bu gelişmeleri yakından takip ediyor, doğuracağı risklerle beraber potansiyel fırsatları da dikkate alarak, yeniden şekillenen küresel sistemde ülkemizi en iyi şekilde konumlandırmaya çalışıyoruz."

"NE ZULME SESSİZ KALIYOR NE DE MACERA PEŞİNDE KOŞUYORUZ"

Bir başka hassasiyetlerinin ise vicdanı, adaleti, insan hayatı ve onurunu merkeze alan dış politikadan taviz vermeden Türkiye'yi çatışmaların ve gerilimlerin uzağında tutmak olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, bunun için her adımı dikkatle hesap edilmiş ince bir siyaset izlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz. Ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz. Türkiye için, 86 milyonun tamamı için, yüzünü ülkemize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu neyse onu kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Komşumuz Suriye'de 14 yıl boyunca bunu yaptık. Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden itibaren bunu yaptık. İsrail'in İran, Yemen ve Lübnan'a yönelik saldırılarında bunu yaptık. Gazze soykırımına tepki olarak İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesinde bunu yaptık. Körfezdeki kardeş ülkelerle ilişkilerimizi geliştirirken yine bunu yaptık. Libya'dan Karabağ'a, nerede bize ihtiyaç varsa orada yine biz bunu yaptık. Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil, hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik. Hepsinde de haklı çıkan biz olduk. Bugün hemen herkes, Türkiye'nin meseleleri okuma biçimini takdir ediyor."

Başkan Erdoğan, rakip ülkelerin dahi Türkiye'nin dengeli, vicdanlı, ilkeli ve dirayetli duruşundan övgüyle bahsettiğini belirterek, "Türkiye, barış masalarının aranan aktörü haline geliyor. Türkiye kendisine güveniyor, inanıyor, öz güvenli bir şekilde hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Sizlerle çok daha fazlasını başaracağız. Ölçek büyüterek yola hep beraber devam edeceğiz." dedi.

(Fotoğraf: AA)

"2002'YE GÖRE SADECE RAKAMLARDA CİDDİ ARTIŞ OLMADI, DIŞ TİCARETİMİZİN YAPISI DA DÖNÜŞÜME UĞRADI"

Söylediklerini hamaset olsun diye değil, DEİK'in potansiyelini çok iyi bildiği için söylediğini aktaran Erdoğan, salonda bulunanlara inandığı ve güvendiği için kendinden bu kadar emin konuştuğunu kaydetti.

Önceki günlerde Türkiye ekonomisine dair çok önemli verilerin açıklandığını dile getiren Erdoğan, "Dış ticarette yine rekorlara imza attık. Hatırlarsanız 28 Mart'ta 2 milyar 64 milyon dolar ile günlük mal ihracat rekoru kırmıştık. 2025 yılı temmuz ayında ise 25 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık mal ihracatını gerçekleştirdik. Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi. 2002'de yılda 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'yi böyle aldık, sadece bir ayda 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getirdik. Ocak-temmuz ihracatına bakıldığında da yüzde 5.2'lik artışla 7 ayda 156.4 milyar dolara ulaştık." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, kişi başına düşen gelirin 2024'te 15 bin 463 dolara, 2025'in ilk çeyreğinde ise 15 bin 971 dolara yükseldiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış ve 2025'in ilk çeyreği itibarıyla 1 trilyon 371 milyar dolara ulaşmıştır. 2002 sonunda milli geliri 230 milyar dolar olarak devralmıştık. 23 yılda 6 kat artırdık ve toplam 1 trilyon 371 milyar dolara yükselttik. Bu, Türkiye ekonomisinin farklı bir lige yükseldiğinin ifadesidir. Allah'a hamdolsun biz bunu başardık. Ülkemizi bu seviyelere taşıdık. Sırf muhalefet etmek adına Türkiye'nin kazanımlarını önemsizleştirenler ortadaki bu başarıya gözlerini kapatsa da iş dünyamız belirsizliklerle dolu küresel iklimde bu rakamların ne manaya geldiğinin gayet farkındadır. Şunu da vurgulamakta fayda görüyorum; 2002'ye göre sadece rakamlarda ciddi artış olmadı, dış ticaretimizin yapısı da dönüşüme uğradı. Hem ihracat yaptığımız ülkelerin sayısı yükseldi hem de ihraç ettiğimiz ürünler çeşitlendi. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 101 milyar doları aşarken, ihracatımızdaki payı da yüzde 41'e çıktı."

Erdoğan, yaptığı konuşmada, savunma sanayinin 7,15 milyar dolarlık ihracat ve 180 ülkeye erişimle gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Otomotiv sektörünün 37 milyar doları aşkın ihracat hacmiyle Avrupa'da 4'üncü, dünyada 12'nci sıraya yerleştiğini vurgulayan Erdoğan, bu vesileyle Ticaret Bakanlığını, ihracatçı birliklerini, iş dünyasını, ticaretin "Akıncı Beyleri" olan ticaret müşavirlerini tebrik ederek, mücadelelerine omuz verdikleri için şükranlarını ilettiğini bildirdi.

Erdoğan, "Şu gerçeğin de gözden kaçırılmaması gerektiği inancındayım. Günümüz dünyasında ticaret diplomasisi artık çok aktörlü bir süreçtir. DEİK bu anlamda yalnızca Türk özel sektörünün temsilcisi değil, aynı zamanda iş dünyamızın da diplomatik sözcüsüdür. Cumhuriyetimizin ikinci asrında başta DEİK olmak üzere Türk sivil toplum kuruluşlarımızdan ülkemizin küresel ticaretteki ağırlığını arttırmak için canla, başla çalışmaya devam etmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sadece dış ticaret rakamlarında değil, iç cephe tahkimatına yönelik çabalarında da güzel haberler aldıklarının altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye sürecimizde bu hafta yeni bir evreye daha geçildi. Sürece siyasi desteği ve katılımı artırma çağrılarımız olumlu makes buldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuruldu. Böylece Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha başarıyla aştı. Bir ön yargıyı daha kırdı. Demokratik zeminde meselelerini konuşarak çözme yolunda kıymetli bir adım daha attı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına başlamasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Komisyona katılan siyasi partilerin temsilcilerinin ilk toplantıda verdikleri yapıcı mesajları takdirle karşıladık. İlk güne hakim olan müspet atmosferin inşallah ilerleyen günlerde daha da güçlenmesini ümit ediyoruz."

Erdoğan, bugün de Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın, davet üzerine komisyona bilgi verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şurası bir gerçek ki bölgemizde yeni oyunlar oynanırken, Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının bir gereğidir. Etrafımızı saran bu ateş çemberinden özellikle mevzi kazanımlarla değil, ancak ve ancak stratejik bir yaklaşımla birbirimize güvenerek, inanarak, güçlü bir irade ortaya koyarak çıkabiliriz. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz. Hangi riske giriyorsak bunun için giriyoruz. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına işte bunun için koyuyoruz."

"BİZ, 'ARTIK BU ÜLKE, BU MİLLET KAYBETMESİN.' DİYORUZ."

Başkan Erdoğan, daha önce de birkaç kez söylediğini anımsatarak, Türkiye'nin yarım asırlık terörle mücadelesinin ekonomik faturasının yaklaşık 2 trilyon dolar olduğunu vurguladı.

Terörün, ekonomiyle birlikte ülkeye başka maliyetlerinin de olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Henüz ömrünün baharındaki nice gencimizi kara toprağın bağrına verdik. Ocaklar söndü, aileler parçalandı, çocuklar yetim ve öksüz kaldı. Ateş sadece düştüğü yeri yakmadı. Hepimizin yüreği dağıldı. Terör, sivil siyaseti de yıllarca esir aldı, baskı altında tuttu. Dış politikadan sosyal hayata, toplumsal barışımızdan güvenliğe kadar her cephede terörün yol açtığı sorunlarla mücadele ettik. Millet olarak biz kaybederken Türk'ün de, Kürt'ün de, Arap'ın da can düşmanı olanlar kazandı. Demokrasimiz kan kaybederken millet iradesine musallat olan vesayet odakları kazandı. Biz, 'Artık bu ülke, bu millet kaybetmesin.' diyoruz."

Erdoğan, şu anda kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi bir sürecin içinde olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu amaçla devletimizin tüm kurumları tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Biz de sabotajlara ve tahriklere karşı tedbiri elden bırakmadan teyakkuz halinde, dikkatle, hassasiyetle, hüsnüniyetle bu çalışmaları yönetiyoruz. Aynı şekilde siyaset kurumu bazı çatlak seslere ve fırsatçılara rağmen genel olarak sürece olumlu yaklaşıyor. Terörle hiçbir yere varılamayacağı, bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir çeşidine yer olmadığı gün geçtikçe daha net görülüyor. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. Zarfımız birlik, mazrufumuz kardeşliktir. 86 milyonun imzasını taşıyan bu mektup er ya da geç adrese ulaşacaktır. Sürecin sonunda inşallah sadece ekonomisiyle değil, demokrasisiyle de kardeşliğiyle de güçlü bir Türkiye ile müşerref olacağız."

"Ülkesi ve milleti için hayal gören, bu ülkenin istikbalini düşünen herkesten bu hayırlı adıma samimi destek vermelerini rica ediyorum." diyen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle DEİK 38. Olağan Genel Kurulunun ülkemize, iş dünyamıza ve DEİK ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ödüllerini takdim ettiğimiz ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor, ekonomimize yaptıkları katkılar için her birine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

PROGRAMDAN NOTLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın konuşmalarıyla başlayan programda, DEİK'in 40. yılına özel hazırlanan film izletildi.

DEİK Başkanı Olpak programdaki konuşmasında, son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkati çekerek, 40. yıl anısına 40 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Etkinlikte ödüle layık görülen isimleri anlatan kısa videolar katılımcılara izletildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen "Ustalara Saygı Ödülü"ne bu yıl, Emre Aykar, 2017'de hayatını kaybeden İbrahim Çağlar, 1993'te vefat eden Dr. Nejat Eczacıbaşı ve Halim Mete layık görüldü.

Merhum İbrahim Çağlar'ın ödülünü oğlu Mehmet Çağlar, Dr. Nejat Eczacıbaşı adına verilen ödülü ise oğlu Bülent Eczacıbaşı teslim aldı.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına, DEİK'in toprakla buluşturacağı 40 bin fidanı temsilen bir tablo hediye edildi.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.