Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber’de! Fatura desteği sürecek mi? Yeni enerji keşfi var mı?

Bakan Bayraktar, doğal gaz ve elektrikte fatura desteğinin süreceğini bildirdi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA DESTEK DEVAM EDECEK Mİ?

Son 2 yıl yani 2023 ve 24 yıllarındaki toplam destek rakamımız hem elektrikte hem doğalgazda 900 milyar lirayı aşmış durumda. Bu yıl için söyleyeyim doğalgaz ve elektrikte ilk 6 ay için 2025 yılında bu rakam yaklaşık 387 milyar lira oldu. Muhtemelen yıl sonuna doğru bu rakamlar 700 milyar liraları bulacak doğalgaz ve elektrikte.



Tabii bunlar çok büyük destek programları. Vatandaşlarımızın neredeyse tamamının içerisinde olduğu programlar. Biz özellikle tabii 2019-2020 pandemi ile beraber pandeminin etkilerini azaltmak vatandaşlarımıza bu konuda destek olma noktasında çok önemli politikalar uyguladık. Avrupa'da enerji fiyatlarının çok arttığı, bütün dünyada arttığı, bugün 70-80 dolar olan ithal kömür fiyatı şu anda o dönemde hatırlayınız 500 dolarlara, 550 dolarlara çıkmıştı. Dolayısıyla bunları vatandaşlarımıza yansıtmama adına bu destek programını çok geniş bir şekilde uyguladık. Dolayısıyla bu program devam ediyor ve biz özellikle vatandaşlarımızın enerji faturalarını daha düşük tutmak için bu anlamda gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız hep vatandaşlarımızın yaşam koşullarını bu anlamda iyileştirmek adına ne yapabiliriz? Enerjide bu faturaları destekleyerek vatandaşlarımıza bunu daha az yansıtalım noktasında bir irade ortaya koyuyor.



Tabii bu devam edecek, devam ediyor. Bir taraftan enflasyondaki hedefleri gözeterek enerjideki fiyat ayarlamalarına bakıyoruz. Elbette ki dünyadaki gelişmeler Türkiye'yi de fevkalade yakından etkiliyor. Çünkü doğalgazı ithal ediyoruz, onunla elektrik üretiyoruz. Kömürü ithal ediyoruz onunla elektrik üretiyoruz. Bütün bu kaynaklardaki fiyat artışları mutlaka bizim elektrik maliyetlerimize yansıyor. Ama bunu biz minimumda tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu devam edecek. Ama bunu yaklaşık bir iki yıldır çok yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Hem sosyal adalet gereği hem de bu destek programının daha amacına matuf yürümesi için buradan istifade eden grubun dar gelirli en düşük emekli maaşı alan emeklilerimiz sabit gelirli vatandaşlarımız, yani aslında gelir odaklı bir destek programına dönüşmesi, bu desteğin daha verimli hale gelmesi bizim için önemli.

Çünkü bahsettiğimiz bu yıl 700 milyar lirayı bulacak destek programı, bunun finansman maliyetini de koyduğunuzda aslında 1 trilyon liraların üzerine çıkan bir destekten bahsediyoruz. Bu hakikaten Türkiye ekonomisi için çok büyük bir rakam. Bu Hazine'nin üzerinde büyük bir yük. Bu anlamda da burada geçtiğim bu yıl aslında, geçtiğimiz yıl kararını almıştık ama bu yıl uygulamaya koyduğumuz çok tüketen vatandaşların ki elektrikte bunu 5.000 kW saat yıllık bir rakam olarak tespit etmiştik. Abonelerin yüzde 3'ünü etkileyen sadece 1.2 milyonunu etkileyen kısmının destek programından çıkarılmasını konuşmuştuk ve onu Şubat 2025 itibarıyla uygulamaya koyduk. O nasıl çalışıyor? 2024 yılı tüketiminize bakıyoruz. Sizin tüketiminiz evler için konuşuyoruz, hane halkı için konuşuyoruz. 5.000 kW saati aşmışsa ona göre ödeme yapıyor.



5.000 kW saat Türkiye'deki ortalama tüketimin iki katından daha büyük bir tüketim demek. Yani bizim Türkiye'de ortalama tüketimimiz 2.400 kW saat yıllık. Bunun iki katından daha fazla bir tüketim yapan tüketiciler evlerinde artık destek grubunda değiller dedik ve bunu uygulamaya başladık. Başka bir şey yaptık. Nisan ayından itibaren artık faturalarınızda dikkatinizi çekmiş olabilir veya çoğunlukla vatandaşlarımız işte faturalar otomatik ödemede olabiliyor ama dağıtım şirketleri kendilerine birer SMS gönderiyorlar her ay. Şu kadarlık bir tüketiminiz oldu. 900 lira tüketiminiz oldu ama devlet bunun 500 lirasını sizin adınıza karşıladı. 454 lira ödemeniz lazım gibi bir bilgilendirme notu gitmeye başladı vatandaşlarımıza. Hem doğalgazda, hem elektrikte. Ama önümüzdeki dönemde de biz şunu söylüyoruz: Burada gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız belki bunu isteğe matuf, yani destek istiyor musunuz? Evet o zaman e-Devlet üzerinden veya farklı kanallardan bu destek talebinizi bize bildirmek suretiyle bu destek programında kalabilirsiniz.



Ama desteğe ihtiyaç duymayan, gelir grubunda, üst grupta yer alan kesimleri de bu destekten çıkarmak suretiyle daha çok ihtiyacı olana daha çok verecek bir modele doğru inşallah bu sosyal destek programını, enerji destek programını dönüştürmeyi hedefliyoruz.