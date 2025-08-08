Bakan Yardımcısı Ömer Sayan'dan hakkındaki diploma iddialarına yanıt: Alnım ak başım dik
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, kendisi hakkındaki diploma iddiaları ile ilgili konuştu. Alnının ak başının dik olduğunu vurgulayan Sayan, 'Bir güruh var ki her türlü olaydan, kaostan beslenmenin yolunu buluyor ve bu insanların niyetinin ben halis olduğunu düşünmüyorum. Bir diploma çetesi çökertilmiş. BTK ilk anından itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış sorunları çözmüş ama o bahsettiğim gürüh, buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklanıyor. Çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür yıllarca olduğu gibi ben bununla ilgili de alnım ak başım dik. Kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok.' dedi.
Sahte e-imza ve diploma' skandalında çeşitli alanlarda sahte belgeler oluşturarak dijital kamu altyapısını hedef alan çeteyi devlet hızlı refleks ile müdahale ederek çökertti.
Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye e-imza ve diploma soruşturmasında 199 şüpheli hakkında kamu davası açılırken 37 kişi ise tutuklandı, toplam 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Sahte elektronik imza tartışmaları devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan 6 diploma, 2 yüksek lisans ve 2 doktora diplomasıyla gündeme geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.
"KİMSEYE VEREMEYECEĞİM HESAP, İSPAT EDEMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"
Alnının ak başının dik olduğunu vurgulayan Sayan, "Bir güruh var ki her türlü olaydan, kaostan beslenmenin yolunu buluyor ve bu insanların niyetinin ben halis olduğunu düşünmüyorum. Bir diploma çetesi çökertilmiş. BTK ilk anından itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış sorunları çözmüş ama o bahsettiğim gürüh, buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklanıyor. Çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür yıllarca olduğu gibi ben bununla ilgili de alnım ak başım dik. Kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok. Ancak isterdim ki bir insanın diplomalarına sorgulanmasına değil de aldığı eğitimlerin donanımına odaklanılabilseydi." dedi.
Atılan iddiaların çamur at izi kalsın mantığından başka bir şey olmadığını belirten Sayan, "Neden bir insanın kendini eğitmiş olması bu kadar rahatsız ediyor bazılarını. Bu çamur at izi kalsın mantığından başka hiçbir şey değil. Vay efendim Anadolu Üniversitesi'nden dört tane bölüm nasıl bitirilir? Bunu diyen kişiler, okul, üniversite, akademik kariyer görmüş insanlar. Sınavsız ikinci üniversite nedir? Ya da açık öğretimden bir bölüm bitirmek için gece gündüz okula mı gitmek gerekiyor? Bir de diyorlar ki bu durumu ortaya çıkar çıkmaz bu bilgiler silinmiş. Arkadaşlar ilk gününden itibaren bakanlık sayfamızdaki CV, daha sonra kişisel web sitesindeki CV'yi yan yana koyup, iki farklı kaynağı yan yana koyup, bir de büyük bir açıklık yakalamış gibi lanse ediliyor. " ifadelerine yer verdi.
Hakkındaki sahte diploma iddialarına ilişkin yaptığı konuşmasının devamında Sayan şöyle konuştu: "Girin bakalım hala orada duruyor. Sizlerle birlikte yaptığımız tüm programlarda, tüm sektörümüz için eğitim, eğitimin önemi, eğitimli insan, hem sektörümüzün hem de ülkemizin en önemli isteği. Bir de mevzuata aykırı diye doktora yapılması ile ilgili bir şey tutturulmuş. Bilmiyorlar ki 2016'dan önce, böyle farklı programlara kayıt diye bir kısıtlama yok. Bilmediklerini de bilmiyorlar çünkü bunların dertleri üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek." dedi.
NE OLMUŞTU?
E-Devlet sistemine sızan çetenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli bazı daire başkanlarının yanı sıra 15 üniversitenin öğrenci işleri birimlerinde çalışanların e-imzalarını taklit ettiği ortaya çıkmıştı.
