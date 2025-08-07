Eyüpsultan’da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Eyüpsultan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta oturan Muammer Öztürk (48), dün sabah saatlerinde 34 KOZ 634 plakalı aracıyla işe gitmek için hareket ettiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Zeki Sarıbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yatakta yatıyordum. 2 el silah sesi duydum. Yaralıyı ambulans götürdü. Durumu iyi değildi." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, saldırıda yaralanan Öztürk'ün "güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık", "otodan hırsızlık", "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydı olduğu belirtildi.