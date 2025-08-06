İsrailli vatandaşlardan Gazze’deki açlık politikalarına protesto

İsrail'de, Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve insani yardımların engellenmesine karşı tepkiler artıyor. Aralarında Yahudi ve Arap aktivistlerin bulunduğu yüzlerce İsrail vatandaşı, Gazze sınırına yakın bir bölgede toplanarak Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı açlık politikalarına karşı seslerini yükseltti.

"Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) isimli sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde gerçekleşen eylemde, Filistin halkına yönelik abluka ve yardım kısıtlamalarının bir an önce son bulması istendi. STK, protestoya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

Gösteri sırasında, "Birlikte Duruyoruz" eş başkanlarından Rula Davud'un, Gazze'deki açlık krizine dikkat çekmek amacıyla elinde bir çuval un taşıdığı görüldü. Sembol niteliğindeki bu hareket, bölgedeki insani felaketin boyutuna dikkat çekti.

STK'nın kurucularından Alon-Lee Green, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterinin İsrail polisi tarafından engellendiğini belirtti. Green, gösteriye katılanların Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesini, sınır kapılarının açılmasını ve insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

İsrail kamuoyunun bir kesiminin, hükümetin Gazze'ye yönelik politikalarına karşı tepkisini bu tür eylemlerle giderek daha fazla dile getirmesi dikkat çekiyor.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi yaralandı.