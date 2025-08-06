06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.08.2025 14:29
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Afyonkarahisar’da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün sözde finans yapılanması içerisinde, mütevelli heyetinde yer alan ve "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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