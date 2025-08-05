05 Ağustos 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Bakan Tekin'den diplomasi trafiği! YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

Bakan Tekin'den diplomasi trafiği! YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.08.2025 15:14 Güncelleme: 05.08.2025 15:19
ABONE OL
Bakan Tekin’den diplomasi trafiği! YÖK Başkanı Özvar’ı kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YÖK Başkanlığına tekrar atanan Erol Özvar'ı makamında kabul etti. Kabulde, eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevine yeniden atanan Erol Özvar'ı, kabul etti.

Kabulde, eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu. Bakan Tekin, Özvar'a yeni görev döneminde başarılar dilerken, Özvar da kabulü için Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YÖK Başkanlığı görevine yeniden atanan Erol Özvar'ı makamında kabul etti. Kabulde, eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu. Bakan Tekin, Özvar'a yeni görev döneminde başarılar dilerken, Özvar da kabulü için Bakan Tekin'e teşekkür etti" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Tekin’den diplomasi trafiği! YÖK Başkanı Özvar’ı kabul etti Bakan Tekin’den diplomasi trafiği! YÖK Başkanı Özvar’ı kabul etti Bakan Tekin’den diplomasi trafiği! YÖK Başkanı Özvar’ı kabul etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör