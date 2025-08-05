Bakan Tekin’den diplomasi trafiği! YÖK Başkanı Özvar’ı kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevine yeniden atanan Erol Özvar'ı, kabul etti.

Kabulde, eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu. Bakan Tekin, Özvar'a yeni görev döneminde başarılar dilerken, Özvar da kabulü için Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YÖK Başkanlığı görevine yeniden atanan Erol Özvar'ı makamında kabul etti. Kabulde, eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu. Bakan Tekin, Özvar'a yeni görev döneminde başarılar dilerken, Özvar da kabulü için Bakan Tekin'e teşekkür etti" denildi.