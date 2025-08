e-İmza çetesi böyle çökertildi! BTK’dan gizli operasyon! Kriz 2024’e dayanıyor | 4 bakanlık koordineli çalıştı

NOT SİSTEMİNE SIZMA

Not değişikliği dediğimiz bir sistemden bahsediliyor veyahut da olmayan ya da vefat etmiş kişilerin bilgilerinin değiştirilmesi hususu var. e-İmza yetmiyor. Orada unutulan bir şey var. Burada o sisteme nasıl girildi? Ama Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı dediğimiz admin yönetici dediğimiz bütün hocaların not sistemini görür daha sonra notlarda 10'u 100 yapabilir 80'i 90 yapabilir. Burada şöyle bir durum da olmuş. e-İmza çıkarmaları yetmemiş. Bir de onların sistemine yetkisiz bir şekilde erişim sağlayarak not dökümlerinden hazırlamaktan tutun, sertifika oluşturma, diploma oluşturma, mezun belgesi oluşturuyor. Çünkü girdiğiniz her not YÖKSİS dediğimiz YÖK veri tabanına aktarılıyor ya da MEBİS dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemine aktarılıyor. Böyle bir suç örgütü var.

HALI YIKAMACI PSİKOLOG! SEANSI 4 BİN 500 TL

Mesela iddianamede adı geçen A.V.U var. Halı yıkamacısı olarak normalde faaliyet gösteren bir şahısmış. Psikolog diploması alıyor ve gerçekten seansı 4 bin 500 liraya hakikaten böyle sosyal medya üzerinden de bu işi gerçekleştiriyor. Şimdi o yüzden iş farklı boyutlarda. Hatta ben bu işin derinlere girdiğimizde çok daha farklı olayların çıkacağını düşünüyorum. Demek ki insan denetimine siz sistemi koyarsanız bir yerde açık ve zaaf çıkabiliyor. O yüzden şimdi biz mesela blockchain dediğimiz sistemlerden bahsediyoruz, web3 diyoruz. Merkeziyetsiz ve şeffaf bir sistem. Herkesin görebileceği anonim sistemler vardır. Çünkü veri tabanı olan sistemlerde her zaman veri girişleri silinebilir ya da kirli veri temiz veriyle değiştirilebilir. Bu açık ve net. Bu ortada. Ama denetim kontrol konusu bence de önemli konulardan biri.