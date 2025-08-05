e-İmza çetesi böyle çökertildi! BTK’dan gizli operasyon! Kriz 2024’e dayanıyor | 4 bakanlık koordineli çalıştı

Prof. Dr. Ali Murat Kırık iddiaları A Haber ekranlarında yorumladı (ahaber.com.tr)

Prof. Dr. Ali Murat Kırık A Haber ekranlarında gündemdeki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

İşte Kırık'ın açıklamaları:

e-İMZA NEDİR?

Bu e-imza konusu son derece önemli bir konu fakat özellikle soruşturma esnasında dikkat etmemiz gereken farklı bir husus daha var. Onu özellikle ben vurgulamak istiyorum. Ben mesela kendi e-imzamı getirdim. Bu benim kendi e-imzam bizzat başvuru yaptığım ve üzerime kayıtlı olan e-imza. Bu aslında bir USB. Bunun içerisinde de bir SIM kart gibi PIN var. PIN'i girdiğiniz takdirde, şifreyi girdiğiniz takdirde sizin adınıza işlem yapar. İmza atar. Böyle bir şey. Gördüğünüzde USB sanırsınız aslında.

e-İMZA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Bilgisayara bunu takıyorsunuz. Taktıktan sonra PIN kodu gibi bunun içerisinde sertifika var. E-sertifika var. Biliyorsunuz SIM kart gibi. O SIM kartın nasıl bir PIN'i vardır? Bu kartın da bir PIN'i var. Siz işlem yapacağınız evrak neyse hangisiyse, bu UYAP üzerinden de olabilir, e-Devlet üzerinden de olabilir ya da bırakın onu herhangi bir kurumun biliyorsunuz elektronik belge servisi vardır. Burada örnek veriyorum Emniyet yazarken hepsi elektronik bilgi yönetim sistemi üzerinden yazılar yazılır. Altında da imzayı atan kişi, evrakı oluşturan kişinin ismi yazar. Sonra siz evrakın üstüne geldiğinizde imzanın geçerli olup olmadığı ve o imzanın saat kaçta kim tarafından atıldığını görürsünüz.

VATANDAŞLAR YA DA KAMU GÖREVLİLERİ NEREDEN ALABİLİRLER?

BTK bünyesinde yetkili e-Servis sağlayıcıları vardır. Bir yıl, iki yıl, üç yıllık sürelerle siz buna başvuru yapabilirsiniz. Fakat olayda dikkat etmemiz gereken nokta şu. Burada yapılan olay kişiler adına bir başvurunun daha yapılarak onlar adına klon diye ifade ettiğimiz ikinci bir e-İmzanın çıkartılması. Ali Murat Kırık olarak benim bir tane var. Benim adıma gidiyorlar bir tane daha çıkartıyorlar. Nasıl oluyor? Kişisel verimi, kimlik bilgilerimi ele geçiriyorlar. Kartımı ele geçiriyorlar. Fakat orada da siz servis sağlayıcıya gittiğinizde der ki, bunu kimin adına çıkartacağız? Kimlik tespiti yapılmıştır diye de onay vermiş. İki tane şirket var iddianamede adı geçen ve şu an bildiğiniz bu hizmeti sunan aktif bir şekilde avukatların, hukukçuların, kamu görevlilerinin, e-İmza almak isteyen vatandaşlarımızın başvurduğu şirketler bunlar.

SIM KLONLAMA YAPILMIŞ

BTK artık bu e-imza ile ilgili bir işlem yapılacağı zaman telefona mesaj bildirimi gelme işlemi gelmiş. Yani hakkınızda e-İmza atılıyor. İşte sizinle ilgili olarak telefona onay kodu isteyecek bir duruma geldi. Fakat burada şöyle bir şey var. Benim bunu onay alabilmem için çift faktörlü doğrulama, e-Devlet'te çift faktörlü doğrulama varsa onun için de ne yapmam lazım? Telefonuma kod gelmesi lazım. O zaman burada şöyle bir olay da var. SIM'in de klonlanıp aynı kişiye ait ikinci bir SIM hattın çıkartılarak aynı şekilde onay işleminin oradan verilmesi de söz konusu.