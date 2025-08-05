Mogan Gölü can çekişiyor! CHP’li yönetime isyan büyük: Son halinden Yavaş’ın haberi var mı?

çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Mogan Gölü, son zamanlarda eski ihtişamından uzak bir görüntüde (SABAH)

AK Parti döneminde, Mogan Gölü'nün kuraklıktan etkilenmesini önlemek amacıyla Kızılırmak Nehri'nden göle su takviyesi yapılmıştı. 2008 yılında tamamlanan ve Kesikköprü-İvedik Arıtma Tesisleri üzerinden Mogan'a ulaşan hat aracılığıyla günlük 25-50 bin metreküp olmak üzere toplam 18 milyon metreküp su göle aktarılmış, böylece göl seviyesi kontrol altına alınmıştı. Bu sistem sayesinde yalnızca Mogan değil, Eymir Gölü de desteklenmişti.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, yaşanan krize ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, özellikle 2025 yılında yaşanan kuraklığa rağmen ABB'nin herhangi bir hazırlık yapmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son yıllarda ve 2025 yılı itibarıyla mevsimlerin kurak geçmesiyle Ankara'da barajlarda, göllerde, göletlerde ciddi su sıkıntısı baş göstermiştir. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar bu konuda hiçbir çözüm üretmemiştir. Barajlara ne göletlere bir damla yeni su getirilmemiştir. Göllerdeki kuruma, balçıklaşma, sinek istilası gibi sorunlara yönelik de herhangi bir eylem planı yoktur. Ne temizlik yapılıyor, ne su takviyesi düşünülüyor. Bu tam anlamıyla bir beceriksizlik örneğidir."