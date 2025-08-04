AK Parti Siyaset Akademisi Türk siyasetine yön veriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle başlatılan Siyaset Akademisi, Türkiye’de siyasal katılımı dönüştüren örnek bir model haline geldi. Eski Yozgat Milletvekili ve öğretim üyesi Dr. Osman Coşkun, akademinin kuruluş sürecini anlattı. Coşkun, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 'Müsaade ederseniz AK Parti Siyaset Akademisi’ni kurmak istiyorum. Alanında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar ders versin,' diyerek projeyi sundum. Sayın Cumhurbaşkanımızın izniyle Siyaset Akademisi’nin temellerini atmayı başardık. 2008 yılında hayata geçirdiğimiz bu akademiyle ilk olarak 20 şehirde eğitim vermeye başladık. Bugün ise 81 ile yayılarak adından söz ettiren bir yapı haline geldik,' dedi.
AK Parti tarafından 2008'de hayata geçirilen Siyaset Akademisi, Türkiye'de siyaset eğitiminin kurumsallaşmasında en önemli adımlardan biri oldu. Bugüne kadar on binlerce katılımcıya ulaşılan bu eğitim hamlesinin arkasındaki isimlerden biri ise hem akademik hem siyasi kimliğiyle tanınan 23. Dönem Yozgat Milletvekili Dr. Osman Coşkun. Uzun yıllar akademide görev yapan, kişisel gelişim ve toplam kalite yönetimi alanında Türkiye Cumhuriyeti'nin baş tetkikçisi unvanıyla birçok kuruma eğitimler veren Coşkun, siyaset akademisinin temelini atan isim oldu.
Coşkun, süreci ve akademinin vizyonunu şöyle anlattı:
"Milletvekili seçildikten sonra AK Parti teşkilat yapısında çok kıymetli insanların olduğunu ama sistematik bir siyaset eğitimi eksikliği yaşandığını gözlemledim. Bu alanı bir fırsata dönüştürmek istedim. Bu fikrimi, bir proje dosyası hazırlayarak, dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunup, 'müsaade ederseniz, AK Parti Siyaset Akademisi'ni kurayım. Alanında uzman akademisyen ve uygulayıcılar dersleri versin. Belediye başkan adaylarımızdan vekillere, teşkilat mensuplarına kadar herkes bu eğitimleri alsın. Katılımcılardan sembolik ücret alınarak eğitmen giderleri karşılanır. Konaklamalar teşkilat desteğiyle çözülür, sürdürülebilir bir sistem kurarız' dedim. Cumhurbaşkanımız projeye büyük teveccüh gösterdi. Kısa süre sonra AR-GE ve Eğitim'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandım.
20 İLDE BAŞLAYAN EĞİTİM 81 İLE YAYILDI
Proje AK Parti Genel Merkezi'nde ve teşkilat yapılarında kısa sürede büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında akademiyi kamuoyuna duyurmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından başvuru ve talepler geldi. İlk akademi Ocak 2008'de 19'u büyükşehir, biri de memleketim Yozgat olmak üzere 20 şehirde hayata geçirildi. Neticede 81 ile yayıldı, binlerce oturum ve eğitim düzenlendi. Cumhurbaşkanımız bu akademiyi çok önemsedi. Her fırsatta ilk dersleri bizzat kendisi verdi. Hatta sertifika alanlara bu belgenin gelecekte dikkate alınacağını defalarca beyan etti. Siyaset Akademisi'nin özgün yanı, sadece teorik bilgi değil; aynı zamanda anayasa, demokrasi, insan hakları, liderlik, seçimler, yönetim modelleri, iletişim, protokol, hitabet gibi pratik ve doğrudan sahaya dönük derslerin, konunun uzmanı isimlerce verilmesiydi. Katılımcılara sertifika verilmesi, ölçme-değerlendirme ve ödül sistemleriyle programın kurumsal yapısı pekiştirildi.
DÜNYA ÇAPINDA SÜREKLİLİK GÖSTEREN NADİR SİYASET EĞİTİMİ
Türk siyasetinde dönüm noktası olan Siyaset Akademisi, aralıksız sürdürülmesiyle dünyada Çin Komünist Partisi dışında bu çapta devamlılık gösteren ender modellerden biri oldu. Zaman içinde "Teşkilat Akademisi" gibi farklı isimlerle yapılandırılsa da siyasal eğitimde kurumsallaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak işlevini sürdürüyor. Böyle bir vizyonun hayata geçmesinde katkım olduğu için onur duyuyorum. Türkiye'de siyasete kalite kazandırmak, katılımı artırmak ve bilinçli kadrolar yetiştirmek gibi hedeflerimiz büyük ölçüde karşılık buldu"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı
- Lise kayıt takvimi 2025-2026 | Lise kayıtları nereden, nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler?
- Sigara Zammı Son Durum ve Güncel Fiyatlar | 4 Ağustos en ucuz ve pahalı sigaranın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI VE HESABI | Konut, dükkan, iş yeri kiraları ne kadar, yüzde kaç arttı? TÜİK TEFE-TÜFE...
- MEMURA ve 4C'liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...
- İLK VERİ GELİYOR! Emekliye 2026 Ocak zammında ilk rota oluştu! 16.881 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya en az...
- LGS TERCİH SONUÇ EKRANI E-OKUL TC ile SORGULAMA | 2025 hangi liseye yerleştiğimi nasıl ve nereden öğrenirim?
- Güneş Sistemi'nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde
- Kişilik testi: Kalem tutma şekliniz ilişkilerde baskın karakterinizi açığa çıkarıyor!
- Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?
- 2025-2026 eğitim öğretim başlangıç tarihi | 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar ayın kaçında açılacak?