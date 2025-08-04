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Başkan Erdoğan'dan LGS mesajı: Eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 13:32 Güncelleme: 04.08.2025 14:07
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Başkan Erdoğan’dan LGS mesajı: Eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan LGS sonuçlarına ilişkin yayınladığı mesajda 'Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan LGS sonuçlarına ilişkin bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."

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Başkan Erdoğan’dan LGS mesajı: Eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum Başkan Erdoğan’dan LGS mesajı: Eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum Başkan Erdoğan’dan LGS mesajı: Eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum
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