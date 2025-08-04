Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.