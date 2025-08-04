TBMM Başkanı Kurtulmuş AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti

TBMM'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, görüşmeye Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil'in de katıldığı bildirildi. Kabulde, yargı-yasama ilişkileri ile anayasal süreçlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tahmin ediliyor.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmezken, ziyarete dair görseller TBMM'nin kurumsal hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı.