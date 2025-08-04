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TBMM Başkanı Kurtulmuş AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.08.2025 21:34
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TBMM Başkanı Kurtulmuş AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı makamında kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, görüşmeye Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil'in de katıldığı bildirildi. Kabulde, yargı-yasama ilişkileri ile anayasal süreçlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tahmin ediliyor.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmezken, ziyarete dair görseller TBMM'nin kurumsal hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti TBMM Başkanı Kurtulmuş AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti TBMM Başkanı Kurtulmuş AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti
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