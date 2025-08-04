04 Ağustos 2025, Pazartesi
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Bakan Fidan Basra Valisi ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.08.2025 18:36
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Bakan Fidan Basra Valisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Basra Valisi Esad Eydani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Basra Valisi Esad Eydani'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Basra Valisi Esad Eydani ile Ankara'da görüştü. Görüşmenin ardından fotoğraf paylaşıldı.

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Bakan Fidan Basra Valisi ile görüştü Bakan Fidan Basra Valisi ile görüştü Bakan Fidan Basra Valisi ile görüştü
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