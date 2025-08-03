İzmir’de tesettürlü kadınlara yönelik hadsiz sözler! AK Parti’den tepki: Sistematik tahammülsüzlük

İzmir Alaçatı'da yaşanan olay tesettürlü kadınlara yönelik hadsiz sözler kirli zihniyetin varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Alaçatı ilçesinde bir grup genç kız beraber fotoğraf çektirmek istedi. O esnada yanlarından geçen bir kadın da tesettürlü genç kızlara yönelik tepki çeken sözler kullandı.

Şahıs tesettürlü gruba "AK Parti Kadın Kolları mısınız?" dedi. Bu durum sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tesettürlü genç kızlara yönelik sözlere AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.