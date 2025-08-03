İzmir'de tesettürlü kadınlara yönelik hadsiz sözler! AK Parti'den tepki: Sistematik tahammülsüzlük
İzmir Alaçatı'da bir grup genç kız fotoğraf çektirirken o esnada yanlarından geçen bir kadın 'AK Parti Kadın Kolları mısınız?' diyerek tepki çeken bir olaya imza attı. Sosyal medyada söz konusu kadına tepki yağarken AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da bu duruma sessiz kalmadı. Durumun 'densizlik' olduğunu vurgulayan Çankırı 'Alaçatı’da tesettürlü kadınlara “AK Parti Kadın Kolları’ndan mısınız?” diyerek yapılan densizlik, bir kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlüğün güncel bir tezahürüdür.' dedi.
İzmir Alaçatı'da yaşanan olay tesettürlü kadınlara yönelik hadsiz sözler kirli zihniyetin varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Alaçatı ilçesinde bir grup genç kız beraber fotoğraf çektirmek istedi. O esnada yanlarından geçen bir kadın da tesettürlü genç kızlara yönelik tepki çeken sözler kullandı.
Şahıs tesettürlü gruba "AK Parti Kadın Kolları mısınız?" dedi. Bu durum sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tesettürlü genç kızlara yönelik sözlere AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
"Alaçatı'da tesettürlü kadınlara 'AK Parti Kadın Kolları'ndan mısınız?' diyerek yapılan densizlik, bir kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlüğün güncel bir tezahürüdür." diyen Çankırı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Yıllardır 'özgürlük' naraları atanların gerçek sınavı, kendi gibi olmayanla karşılaştığında başlar. Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyetin önüne özgürlük tabelası assanız ne yazar?"
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