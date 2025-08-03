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Adana'da firari olan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.08.2025 09:57
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Adana’da firari olan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası alan 2 FETÖ hükümlüsü ihraç uzman çavuş yakalandı.

Adana'da haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan haklarında 13 yıl 4 ay hapis cezası olan eski uzman çavuşlar Onur S. (33) ve Ümit G'yi (36) yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Adana’da firari olan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı Adana’da firari olan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı Adana’da firari olan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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