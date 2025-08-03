Arkeolojinin kalbi 6 Ağustos’ta Külliye’de atacak! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek! Marcus görücüye çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 6 Ağustos’ta Marcus Aurelius heykelinin de yer aldığı “Arkeolojinin Altın Çağı” sergisi ve Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak. (ahaber.com.tr)

EN DİKKAT ÇEKİCİ KONUK MARCUS AURELIUS

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, aynı gün "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi ile arkeolojik mirasın en nadide örneklerini ağırlayacak. Evine dönen Marcus Aurelius da serginin en dikkat çekici konuğu olacak.

Anadolu'nun kadim izlerinin konuşulacağı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ise dünyanın dört bir yanından akademisyenleri milletin evinde bir araya getirecek.

ABD SONRASI İLK DURAĞI BEŞTEPE

Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan Marcus Aurelius heykeli ilk kez devletin zirvesi olan Beştepe'de görücüye çıkacak.

Yaklaşık iki bin yıllık bu eşsiz eser, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki özel bir alanda ziyaretçilerini selamlayacak.

Geçmişin izini süren bilim insanlarını Cumhurbaşkanlığında buluşturacak bu özel açılış, sadece bir sergi olarak değil; arkeoloji, kültürel miras ve tarih araştırmaları alanında Cumhuriyet tarihinin en iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçecek.

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası arkeoloji sempozyumu ile alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları Ankara'da bir araya gelecek.

Sempozyumda Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal değer, bulunuş süreci ve Anadolu arkeolojisi içindeki önemi de bilimsel sunumlarla ele alınacak.

Bilimsel derinliğiyle akademiyi, toplumsal etkisiyle kamuoyunu etkileyen bu eş zamanlı organizasyon Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya açma iradesindeki kararlılığı da ortaya koyacak.

Bu tarihi adım, kültürel diplomaside yalnızca bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel egemenlik alanını yeniden tanımladığı stratejik bir eşik olacak.