THY 13 yıl sonra yeniden Halep'e uçuş başlattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Halep hattında bugün itibarıyla tarifeli yolcu uçuşlarının yeniden başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın bugün itibariyle haftada 3 gün İstanbul-Halep arasında yolcu seferlerine başladığını bildirdi. Böylece Şam'ın ardından Suriye'deki destinasyon sayısı da ikiye yükseldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye ile hava ulaşımı alanındaki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, halihazırda İstanbul-Şam hattında haftanın her günü devam eden uçuşlara ek olarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün girişimleriyle bugün itibarıyla İstanbul-Halep hattında da haftalık 3 frekans yolcu seferine başlandığını duyurdu.
"HAFTADA 3 FREKANS UÇUŞ DÜZENLENECEK"
Bakan Uraloğlu, "Uçuşların yeniden başlaması kapsamında, Şam seferlerinin ardından şimdi de Halep seferlerini başlatıyoruz. Türk Hava Yolları, İstanbul-Halep hattında çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 frekans uçuş düzenleyecek" dedi. Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Halep hattında sefer sayısını 15 Ağustos itibarıyla haftada 5 güne, 1 Eylül itibarıyla ise haftada 7 güne çıkaracağını belirtti.
SABİHA GÖKÇEN-HALEP SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR
AJet'in de 2 Ağustos itibarıyla Sabiha Gökçen-Halep hattında da uçuşların başlayacağını açıklayan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen-Halep hattında 4 Ağustos'tan itibaren haftanın her günü uçuş gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.
Türk Hava Yolları (THY), 2012 yılı Nisan ayında ara verdiği Halep uçuşlarını yeniden başlattı. 2025 yılı Ocak ayında başlayan Şam seferlerinin ardından Halep uçuşlarının eklenmesiyle, Türk Hava Yolları'nın Suriye'deki destinasyon sayısı ikiye yükseldi.
Türk Hava Yolları'nın Halep seferleri İstanbul Havalimanı ile Halep Uluslararası Havalimanı arasında çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek. Uçuşlar, 19 Ağustos itibarıyla haftada 5 sefer, 1 Eylül sonrası ise günlük olarak icra edilecek.
Bu yeni hat ile birlikte Türk Hava Yolları, bölgedeki ulaşım ağını güçlendirerek misafirlerine daha fazla seyahat seçeneği sunduğunu aktardı.
Tarife detayları şu şekilde belirtildi:
2025 Yaz Programı
"Uçuş no: TK 844
Başlangıç: 01.08.2025
Bitiş: 30.10.2025
Günler: Çarşamba, cuma, pazar
Kalkış: IST 08:10
Varış: ALP 10:10"
"Uçuş No: TK 845
Başlangıç: 01.08.2025
Bitiş: 30.10. 2025
Günler: Çarşamba, cuma, pazar
Kalkış: ALP 12.10
Varış: IST 14:15"
Halep uçuşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Satış Başkanı (2. Bölge) Mahmut Yayla, ''Halep, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin önemli şehirlerinden biridir. Bu hattın yeniden açılmasıyla, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesini hedefliyoruz. Türk Hava Yolları olarak, misafirlerimize daha fazla Seyahat seçeneği sunarken, bölgesel bağlantılarımızı da artırıyoruz" dedi.
Türk Hava Yolları, 25 Temmuz tarihi itibarıyla yapılan bilet alımlarıyla, İstanbul-Halep-İstanbul hattında 299 USD'den başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesinde geçerli olup, satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.
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