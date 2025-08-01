THY 13 yıl sonra yeniden Halep’e uçuş başlattı

İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı (AHABER)

SABİHA GÖKÇEN-HALEP SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR

AJet'in de 2 Ağustos itibarıyla Sabiha Gökçen-Halep hattında da uçuşların başlayacağını açıklayan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen-Halep hattında 4 Ağustos'tan itibaren haftanın her günü uçuş gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları (THY), 2012 yılı Nisan ayında ara verdiği Halep uçuşlarını yeniden başlattı. 2025 yılı Ocak ayında başlayan Şam seferlerinin ardından Halep uçuşlarının eklenmesiyle, Türk Hava Yolları'nın Suriye'deki destinasyon sayısı ikiye yükseldi.

Türk Hava Yolları'nın Halep seferleri İstanbul Havalimanı ile Halep Uluslararası Havalimanı arasında çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek. Uçuşlar, 19 Ağustos itibarıyla haftada 5 sefer, 1 Eylül sonrası ise günlük olarak icra edilecek.

Bu yeni hat ile birlikte Türk Hava Yolları, bölgedeki ulaşım ağını güçlendirerek misafirlerine daha fazla seyahat seçeneği sunduğunu aktardı.

Tarife detayları şu şekilde belirtildi:

2025 Yaz Programı

"Uçuş no: TK 844

Başlangıç: 01.08.2025

Bitiş: 30.10.2025

Günler: Çarşamba, cuma, pazar

Kalkış: IST 08:10

Varış: ALP 10:10"

"Uçuş No: TK 845

Başlangıç: 01.08.2025

Bitiş: 30.10. 2025

Günler: Çarşamba, cuma, pazar

Kalkış: ALP 12.10

Varış: IST 14:15"

Halep uçuşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Satış Başkanı (2. Bölge) Mahmut Yayla, ''Halep, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin önemli şehirlerinden biridir. Bu hattın yeniden açılmasıyla, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesini hedefliyoruz. Türk Hava Yolları olarak, misafirlerimize daha fazla Seyahat seçeneği sunarken, bölgesel bağlantılarımızı da artırıyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları, 25 Temmuz tarihi itibarıyla yapılan bilet alımlarıyla, İstanbul-Halep-İstanbul hattında 299 USD'den başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesinde geçerli olup, satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.