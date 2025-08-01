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TBMM'de Terörsüz Türkiye dönemi! Komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.08.2025 11:11 Güncelleme: 01.08.2025 11:39
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TBMM’de Terörsüz Türkiye dönemi! Komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini 5 Ağustos saat 11.00'de TBMM'ye davet etti.

"Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde TBMM'de kurulan komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU TOPLANTISI 5 AĞUSTOS'TA

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyon, ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos Salı günü saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşecek ilk toplantıya davet etti. Kurtulmuş'un açılış konuşması sonrası siyasi parti temsilcileri değerlendirmelerini dile getirecek. Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

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TBMM’de Terörsüz Türkiye dönemi! Komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu TBMM’de Terörsüz Türkiye dönemi! Komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu TBMM’de Terörsüz Türkiye dönemi! Komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu
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