Çocuğunu kollarında kaybeden Gazzeli baba A Haber’e konuştu!

Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdüren siyonist İsrail ordusu, çocuk, kadın, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Güya “güvenlik” bahanesiyle masumları hedef alan işgalci ordu, bu kez de 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını aldı. Füzenin ardından seken şarapnel parçasıyla can veren küçük İsmail’in dramı, yürekleri dağladı. Oğlunu kollarında kaybeden acılı baba Hafiz, A Haber’e bağlanarak yaşananları aktardı. Gazzeli Baba, kendisi için en acı gerçeğin ise “Oğlum sadece vurulmadı… Açtı. Aç bir şehit olarak gitti” diyerek anlattı.