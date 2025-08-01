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Çocuğunu kollarında kaybeden Gazzeli baba A Haber’e konuştu!

Çocuğunu kollarında kaybeden Gazzeli baba A Haber’e konuştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 23:54
Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdüren siyonist İsrail ordusu, çocuk, kadın, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Güya “güvenlik” bahanesiyle masumları hedef alan işgalci ordu, bu kez de 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını aldı. Füzenin ardından seken şarapnel parçasıyla can veren küçük İsmail’in dramı, yürekleri dağladı. Oğlunu kollarında kaybeden acılı baba Hafiz, A Haber’e bağlanarak yaşananları aktardı. Gazzeli Baba, kendisi için en acı gerçeğin ise “Oğlum sadece vurulmadı… Açtı. Aç bir şehit olarak gitti” diyerek anlattı.
Çocuğunu kollarında kaybeden Gazzeli baba A Haber’e konuştu!
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Çocuğunu kollarında kaybeden Gazzeli baba A Haber’e konuştu!
Çocuğunu kollarında kaybeden Gazzeli baba A Haber’e konuştu!
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