Türkiye’nin en büyük şantiyesi! Bakan Kurum İndere konutları paylaştı: Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan

Fotoğraf-İHA

"HANGİ BABAYİĞİDİN KARIDIR BUNLARI YAPMAK?"

Kahraman, devletin tüm imkanlarını depremzedelerin güvenli ve sağlam konutlara kavuşması için seferber ettiğine dikkat çekerek, "Ben devletime güveniyorum. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Bundan iyisi can sağlığı. Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan. Buyursun yapsınlar. Kimse yapamaz bunu. 2 senenin içinde 11 il demek ne demek? Bir yeni Adıyaman buraya yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Malatya'ya yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Kahramanmaraş'a yapıldı. Bir yeni Adıyaman, Hatay'a yapıldı. Hangi babayiğidin karıdır bunları yapmak?" dedi.