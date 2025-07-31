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Karabük'te acı manzara! Orman yangınlarında bir mahalle yok oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 31.07.2025 18:12 Güncelleme: 31.07.2025 19:43
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Karabük’te acı manzara! Orman yangınlarında bir mahalle yok oldu

Türkiye orman yangonlarıyla mücadele ederken bu noktalardan biri de Karabük oldu. Buradaki orman yangınlarından en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Kamış köyünde 7 gün boyunca havadan ve karada müdahale ilke alevler öndürüldü ancak geriye acı tablo kaldı. Yangında köyün bir mahallesi 24 evin yanmasıyla yok oldu.

Karabük'te orman yangınlarından en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Kamış köyündeki bir mahalle 24 evin yanmasıyla yok oldu.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayarak geniş bir alana yayılan ve 7 gün boyunca hem havadan hem karadan süren müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangını yerleşim bölgelerini de etkiledi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

25 EVİN BULUNDUĞU ADETA YOK OLDU

Yangından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Karabük merkeze bağlı Kamış köyündeki Merkez Mahalle'de 6, Aktaş Mahallesi'nde 5 ve Aşağıyaka Mahallesi'nde 25 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

BAKANLIK DEVREDE: VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, yangın sonrası köyü terk eden vatandaşların da evlerine dönmeye başladığı görüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gönderilen konteynerlerin kurulumunun tamamlanmasının ardından vatandaşlar geçici barınma alanlarına yerleşti.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Köy muhtarı Recep Özdal, "Ekipler köyde çalışmalara başlamışlardı. Merkez Mahalle'ye 3, Aşağıyaka Mahallesi'ne 2 konteyner koydular" ifadelerini kullandı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Özdal, "Merkezde 6, Aktaş'ta 5 ev ve 2 samanlık, Aşağıyaka'da tüm evler yandı, 1'i sağlam kaldı" diye konuştu. Köyde yaşamın normale dönmeye başladığını aktaran Özdal, "Valimiz ve bakanlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Ertesi gün jeneratör ile köye elektrik verilmeye başlandı. Asfaltımız atıldı" dedi.

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Karabük’te acı manzara! Orman yangınlarında bir mahalle yok oldu Karabük’te acı manzara! Orman yangınlarında bir mahalle yok oldu Karabük’te acı manzara! Orman yangınlarında bir mahalle yok oldu
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