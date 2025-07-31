Karabük’te acı manzara! Orman yangınlarında bir mahalle yok oldu

Karabük'te orman yangınlarından en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Kamış köyündeki bir mahalle 24 evin yanmasıyla yok oldu.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayarak geniş bir alana yayılan ve 7 gün boyunca hem havadan hem karadan süren müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangını yerleşim bölgelerini de etkiledi.