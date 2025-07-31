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Başkan Erdoğan'dan Edirne'de şehit olan askerin ailesine başsağlığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.07.2025 17:53
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Başkan Erdoğan’dan Edirne’de şehit olan askerin ailesine başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit Çakır'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Başkan Erdoğan’dan Edirne’de şehit olan askerin ailesine başsağlığı Başkan Erdoğan’dan Edirne’de şehit olan askerin ailesine başsağlığı Başkan Erdoğan’dan Edirne’de şehit olan askerin ailesine başsağlığı
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