CHP'den Terörsüz Türkiye adımı! Komisyon üyeleri belli oldu
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı komisyonda CHP'nin komisyon üyeleri belli oldu. Komisyonda Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer yer alacak.
Meclis'te kurulacak süreç komisyonuna CHP'nin vereceği isimler belli oldu. Komisyonda Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer yer alacak.
Komisyonda Murat Emir Koordinatör Grup Başkan Vekili olacak.