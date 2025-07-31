MSB’den flaş Suriye ve SDG mesajı: Gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (AA)

Aktürk, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarda, son bir haftada, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 kişinin yakalandığını, 660 kişinin ise hududu geçemeden engellediğini kaydederek, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 44 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir." dedi.

Suriye Harekat Alanlarında gerçekleştirilen "tünel imha" faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, bugüne kadar Tel Rıfat'ta 212 kilometre, Münbiç bölgesinde 305 kilometre olmak üzere 517 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Aktürk, "Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü şimdiden kutluyor, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Ada'da egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.

Aktürk, İsrail'in her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar verdiğini belirterek, "İsrail'in saldırganlığına, Gazze'de yaşattığı insani felakete ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak teşebbüslerine karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemler alınmalıdır. İnsanlık krizine dönüşen Filistin meselesinin uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü için öncelik, İsrail'in keyfi saldırılarına son vermesi, Gazze'ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin vermesi ve bir an önce kalıcı ateşkesin tesis edilmesidir." açıklamasını yaptı.