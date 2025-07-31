Tekirdağ’da 90’ları aratmayan görüntüler! Vatandaş çileden çıktı: Burası kendi haline terk edildi!



Su krizi vatandaşları çileden çıkarttı (İHA)

"KENDİ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Canan Başıbüyük, "Dereağzı Mahallesi burası. TESKİ arıtma tesislerinin hemen dibindeyiz. Yaklaşık 8 gündür suyumuz akmıyor. O kadar tanker geliyor ama biz bir damla bile su göremedik. Evlerimiz biraz yüksekte diye su bize çıkmıyor dediler. Mahallenin bazı bölümlerine su verilirken, bazı yerleri unutulmuş gibi. Hiçbir yetkili çıkıp da nedenini açıklamıyor. Kendi başımızın çaresine bakıyoruz, tankerlerden su doldurup idare ediyoruz. TESKİ'nin Süleymanpaşa'da yaptığı seferberliği burada da görmek istiyoruz. Burası kendi haline terk edildi." dedi.