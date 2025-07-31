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Tekirdağ’da 90’ları aratmayan görüntüler! Vatandaş çileden çıktı: Burası kendi haline terk edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 31.07.2025 11:39 Güncelleme: 31.07.2025 11:57
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Tekirdağ’da 90’ları aratmayan görüntüler! Vatandaş çileden çıktı: Burası kendi haline terk edildi!

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaklaşık 8 gündür su akmaması vatandaşları çileden çıkardı. Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrılırken, kalan vatandaşlar ise tankerlerden su taşıyarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı görüldü. Yaşadıkları su krizine sitem eden vatandaşlar, “Bu bölge kendi haline terk edildi. Kendi başımıza çözüm üretmeye çalışıyoruz.” dediler.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, özellikle yaz aylarında nüfusu artan Dereağzı Mahallesi susuzlukla mücadele ediyor. TESKİ'nin arıtma tesislerinin dibinde oturduklarını belirten vatandaşlar, 90'lı yılların su krizini yaşadıklarını ifade etti. Mahallede bazı bölgelerde su verilirken, bazı bölgelerde ise musluklardan günlerdir bir damla bile akmadığı öğrenildi.

Bölge halkı tankerlerden su taşıyor (İHA)Bölge halkı tankerlerden su taşıyor (İHA)

YAZLIKÇILAR BÖLGEDEN GİTTİ! KALANLAR TANKERLERDEN SU TAŞIYOR

Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrılırken, kalan vatandaşlar ise tankerlerden su taşıyarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. TESKİ'ye ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepkiler artıyor. Vatandaş, TESKİ'nin arıtma tesisinin dibinde yaşam mücadelesi veriyor.


Su krizi vatandaşları çileden çıkarttı (İHA)Su krizi vatandaşları çileden çıkarttı (İHA)

"KENDİ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Canan Başıbüyük, "Dereağzı Mahallesi burası. TESKİ arıtma tesislerinin hemen dibindeyiz. Yaklaşık 8 gündür suyumuz akmıyor. O kadar tanker geliyor ama biz bir damla bile su göremedik. Evlerimiz biraz yüksekte diye su bize çıkmıyor dediler. Mahallenin bazı bölümlerine su verilirken, bazı yerleri unutulmuş gibi. Hiçbir yetkili çıkıp da nedenini açıklamıyor. Kendi başımızın çaresine bakıyoruz, tankerlerden su doldurup idare ediyoruz. TESKİ'nin Süleymanpaşa'da yaptığı seferberliği burada da görmek istiyoruz. Burası kendi haline terk edildi." dedi.

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Tekirdağ’da 90’ları aratmayan görüntüler! Vatandaş çileden çıktı: Burası kendi haline terk edildi! Tekirdağ’da 90’ları aratmayan görüntüler! Vatandaş çileden çıktı: Burası kendi haline terk edildi! Tekirdağ’da 90’ları aratmayan görüntüler! Vatandaş çileden çıktı: Burası kendi haline terk edildi!
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