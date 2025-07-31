Tekirdağ’da 90’ları aratmayan görüntüler! Vatandaş çileden çıktı: Burası kendi haline terk edildi!
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaklaşık 8 gündür su akmaması vatandaşları çileden çıkardı. Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrılırken, kalan vatandaşlar ise tankerlerden su taşıyarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı görüldü. Yaşadıkları su krizine sitem eden vatandaşlar, “Bu bölge kendi haline terk edildi. Kendi başımıza çözüm üretmeye çalışıyoruz.” dediler.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, özellikle yaz aylarında nüfusu artan Dereağzı Mahallesi susuzlukla mücadele ediyor. TESKİ'nin arıtma tesislerinin dibinde oturduklarını belirten vatandaşlar, 90'lı yılların su krizini yaşadıklarını ifade etti. Mahallede bazı bölgelerde su verilirken, bazı bölgelerde ise musluklardan günlerdir bir damla bile akmadığı öğrenildi.
YAZLIKÇILAR BÖLGEDEN GİTTİ! KALANLAR TANKERLERDEN SU TAŞIYOR
Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrılırken, kalan vatandaşlar ise tankerlerden su taşıyarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. TESKİ'ye ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepkiler artıyor. Vatandaş, TESKİ'nin arıtma tesisinin dibinde yaşam mücadelesi veriyor.
"KENDİ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKIYORUZ"
Mahalle sakinlerinden Canan Başıbüyük, "Dereağzı Mahallesi burası. TESKİ arıtma tesislerinin hemen dibindeyiz. Yaklaşık 8 gündür suyumuz akmıyor. O kadar tanker geliyor ama biz bir damla bile su göremedik. Evlerimiz biraz yüksekte diye su bize çıkmıyor dediler. Mahallenin bazı bölümlerine su verilirken, bazı yerleri unutulmuş gibi. Hiçbir yetkili çıkıp da nedenini açıklamıyor. Kendi başımızın çaresine bakıyoruz, tankerlerden su doldurup idare ediyoruz. TESKİ'nin Süleymanpaşa'da yaptığı seferberliği burada da görmek istiyoruz. Burası kendi haline terk edildi." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lavabo tıkanıklığına en etkili ve en ucuz çözüm: Evdeki malzemelerle anında açın!
- Akaryakıt fiyatları: Benzine ve motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte akaryakıt tasarrufu için tüyolar
- 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?
- 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası satışta
- Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…
- 1 Ağustos Cuma hutbesi konusu: Hayâ: Allah'ın Emri, Fıtratın Gereği
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 250 uzman erbaş alımı: Başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte başvuru ekranı
- Böylesi ilk kez görüldü! Trabzon'da tesadüfen keşfedildi
- CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?
- YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...
- Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları