CHP’de güç savaşları! Dilek İmamoğlu iddiaları partiyi karıştırdı

'DİLEK İMAMOĞLU' İDDİALARI



Başkentte yaşanan krize ilişkin çarpıcı iddialar da kulislere yansıdı. Bir iddiaya göre, CHP'nin önceki gün açılışını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne katılım, istenilen seviyede olmadı.

Bu duruma öfkelenen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise İl Başkanı Ümit Erkol'a tepki gösterdi.

Erkol da en büyük ilçe olmasına rağmen Çankaya'dan çok az katılım olduğunu belirterek Fahri Yıldırım'ı hedef tahtasına oturttu.

Bu duruma daha da öfkelenen Dilek İmamoğlu'nun girişimiyle Yıldırım'a görevden el çektirildi. Söz konusu iddia sonrası sosyal medyada "CHP'yi Dilek İmamoğlu mu yönetiyor?" eleştirileri hızla arttı.