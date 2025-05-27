Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs askeri darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajda '27 Mayıs 1960 darbesi, aradan geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır.' ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs askeri darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"27 Mayıs 1960 darbesi, aradan geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır. Demokrasimize yönelik karanlık bir müdahale olan 27 Mayıs'ın 65'inci yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle, kemaliedeple yad ediyorum."
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