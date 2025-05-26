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Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cezalar onandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.05.2025 18:49 Güncelleme: 26.05.2025 19:25
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Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cezalar onandı

Narin Güran cinayetinde anne amca ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Narin Güran davasında oy çokluğuyla karar vererek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezasını onadı.

Narin Güran cinayetinde anne amca ve ağabey müebbet hapis cezası almıştı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Narin Güran davasında oy çokluğuyla karar vererek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezasını onadı.

NARİN CİNAYETİ DAVASINDA CEZALARA ONAMA!

İstinaf mahkemesi, Narin Güran cinayeti davasında anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini hukuka uygun buldu.

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Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cezalar onandı Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cezalar onandı Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cezalar onandı
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