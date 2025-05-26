CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kanatlarında "tükürme" polemiği: Kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlar
CHP'nin Kasım 2023’teki kurultayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu kaybetmesiyle sonuçlanırken rüşvet, para karşılığı oy ve delege transferleri ile çalkalanan şaibeli kurultay parti içinde pek çok krize neden oldu. Daha önce 'Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım' diyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tarafları arasında yaşana kriz parti içinde her geçen gün farklı şekilde patlak veriyor. Bu kez İmamoğlu destekçisi Emrah Gülsunar'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 'Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir.' dedi. Bu sözler Kılıçdaroğlu taraflarını kızdırdı ve pek çok CHP'li isimden ardı ardına açıklamalar geldi. Barış Yarkadaş, 'Yüzüne tükürülecek biri varsa kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlardır!' dedi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat 'Siz onurunuzu ve şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz.' şeklinde tepki gösterirken CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de 'Yüzüne tükürülecek birini arıyorsan dön aynaya bak.' dedi.
2023'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nı bıraktığı kurultaya ilişkin çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Şaibeli kurultaya ilişki tartışmalar sürerken bu iddialardan para karşılığı oy kullandırma, rüşvet teklifleri ve mevki vaadiyle delegelerin yönlendirilmesi gibi detaylar ön planda.
Bu durum sonrası parti içinde birçok yaşandı. Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu tarafları pek çok kez ayrılığa düşerek suçlamalarda bulundu, hatta öyle ki Kılıçdaroğlu yeniden yapılan kurultay için aday olmayacağını belirtmiş ve "Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" demişti. CHP'de yine buna benzer bir çatışma yaşandı ve tarafların birbirlerine tepki gösterdikleri ifadeler dikkatlerde kaçmadı.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu destekçisi Emrah Gülsunar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir." demesiyle CHP'de Kılıçdaroğlu taraflarından peş peşe sert tepkiler geldi.
"KAMU KAYNAĞINI YAĞMALAYAN AHLAKSIZLAR"
İmamoğlu trollerinin de desteklediği Emrah Gülsunar'a Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller ve gazeteciler ise tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, "Ahlaksız! CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için ettiği laflara bak! O lafları yersin bir gün… Senin ve sahiplerinin maması kesilecek diye panikliyorsun. Yüzüne tükürülecek biri varsa kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlardır! Ve ondan beslenen senin gibileridir! Sana değer verip sözüne inanan birileri varsa onlara da yazıklar olsun! Çok şey söylerim de senin gibi aile terbiyesi almamış biri için değmez!" dedi.
CHP'Lİ VEKİLLER ATEŞ PÜSKÜRDÜ: ŞEREFİNİZİ SATACAK KADAR HAYSİYETSİZSİNİZ
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da "Siz edep çizgisinden çıktınız! Biz Anladık! Siz onurunuzu ve şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz.
Siz de şunu anlayın; Kemal Kılıçdaroğlu sahipsiz de değildir, yalnız da değildir. Efendilerinize söyleyin, Kemal Kılıçdaroğlu size büyük lokma gelir.
Milyonlarca evladı ve seveni vardır" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Yüzüne tükürülecek birini arıyorsan dön aynaya bak." dedi.
BİRİLERİNE SELAM GÖNDERME ÇABASI"
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "onursuzluk", "haysiyetsizlik" gibi ifadeler, sadece kişisel bir düşmanlık değil, aynı zamanda bu ülkenin siyasetine yıllarını vermiş bir isme karşı bilinçli bir itibarsızlaştırma ve aynı zamanda birilerine selam gönderme çabasıdır." ifadelerini kullandı.
Birçok Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'li vekil peş peşe açıklamalarla tepkisini dile getirirken yaşanan bu durum parti içindeki ayrılığın ve krizin nasıl boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.
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