CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kanatlarında "tükürme" polemiği: Kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlar

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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Yüzüne tükürülecek birini arıyorsan dön aynaya bak." dedi.

BİRİLERİNE SELAM GÖNDERME ÇABASI"

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "onursuzluk", "haysiyetsizlik" gibi ifadeler, sadece kişisel bir düşmanlık değil, aynı zamanda bu ülkenin siyasetine yıllarını vermiş bir isme karşı bilinçli bir itibarsızlaştırma ve aynı zamanda birilerine selam gönderme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Birçok Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'li vekil peş peşe açıklamalarla tepkisini dile getirirken yaşanan bu durum parti içindeki ayrılığın ve krizin nasıl boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.