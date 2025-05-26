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İsrail'den Mescid-i Aksa'da skandal! Dışileri'nden sert tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.05.2025 18:37 Güncelleme: 26.05.2025 18:40
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İsrail’den Mescid-i Aksa’da skandal! Dışileri’nden sert tepki

Dışişleri Bakanlığı: İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin girişimleri Mescidi Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştirmeyecektir.

Dışişleri Bakanlığı: İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin girişimleri Mescidi Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştirmeyecektir.

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İsrail’den Mescid-i Aksa’da skandal! Dışileri’nden sert tepki İsrail’den Mescid-i Aksa’da skandal! Dışileri’nden sert tepki İsrail’den Mescid-i Aksa’da skandal! Dışileri’nden sert tepki

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