İsrail’den Mescid-i Aksa’da skandal! Dışileri’nden sert tepki

Dışişleri Bakanlığı: İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin girişimleri Mescidi Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştirmeyecektir.

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