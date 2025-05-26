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Ankara kurban pazarında polise saldırmışlardı: 12 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.05.2025 18:34 Güncelleme: 26.05.2025 18:35
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Ankara kurban pazarında polise saldırmışlardı: 12 şüpheli yakalandı

Ankara’da kurban pazarında görevli polislere saldırı düzenlenmişti. Olaya ilişkin gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirterek ' Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da kurban pazarında görevli polislere saldıran 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

KEÇİÖREN'DE KURBAN SATICILARINDAN POLİSE SALDIRI!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Ankara kurban pazarında polise saldırmışlardı: 12 şüpheli yakalandı Ankara kurban pazarında polise saldırmışlardı: 12 şüpheli yakalandı Ankara kurban pazarında polise saldırmışlardı: 12 şüpheli yakalandı
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