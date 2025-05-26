Bakan Fidan’dan Rusya’ya kritik ziyaret: Putin ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

BAKAN FİDAN PUTIN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya resmi ziyareti kapsamında bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile görüştü.

Bakan Fidan yarın ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Bakan Fidan ayrıca, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.