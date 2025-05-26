CHP kurultayında iptal davası: 2 kurultayın iptali davası 30 Haziran'a ertelendi
CHP'nin Kasım 2023’teki kurultayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu kaybetmesiyle sonuçlanırken rüşvet, para karşılığı oy ve delege transferi gibi ciddi iddialarla gündeme oturmuştu. Kurultayın iptali için Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi. Davada sadece kurultayın iptali değil, parti içi mevcut kurulların görevden alınması da talep ediliyor. Tartışmalı kurultayla ilgili dava bugün görülürken dava 30 Haziran'a ertelendi.
2023'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nı bıraktığı kurultay, yalnızca lider değişimiyle değil, aynı zamanda ciddi tartışmalarla da gündemde yerini koruyor. Uzun süredir konuşulan iddialar arasında; para karşılığı oy kullandırma, rüşvet teklifleri ve mevki vaadiyle delegelerin yönlendirilmesi gibi çarpıcı detaylar öne çıkıyor.
30 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Parti içinden gelen itiraflar ve şikâyetlerle birlikte yargıya taşınan süreçte, kurultayın iptali talebiyle açılan dava bugün görüldü. İptal davası 30 Haziran'a ertelendi.
DOSYALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayı ile 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.
Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi.
Dava dosyaları, aynı zamanda partideki mevcut yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebini de içeriyor. Mahkeme sürecinin ilk gününden bu yana tedirginliğin yaşandığı genel merkez kanadında ise süreç dikkatle takiple ediliyor.
CHP'DE TEDİRGİN BEKLEYİŞ
Edinilen bilgilere göre parti içi toplantılarda her türlü duruma karşı hazırlıklı olunması ve teyakkuza geçilmesine yönelik istişareler yürütüldü.
17 Nisan'daki duruşma kapsamında iddialara yönelik cevabını mahkemeye sunan parti yönetimi, "Kongrede alınan bir kararın iptali karar tarihinden en fazla 3 ay içerisinde istenebilir. Dolayısıyla dava süresi içerisinde açılmamıştır" cümleleriyle savunma yapmıştı.
1000 DOLAR KARŞILIĞI OY
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada savcıya ifade veren Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecekken 1000 dolar karşılığında ve il başkanının talimatıyla, bir grup delege ile beraber Özgür Özel'e oy verdiğini açıklamıştı.
Gögerkaya ifadesinde, "Serhat Can Eş (dönemin il başkanı), kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasında Özgür Özel işaretli olarak fotoğraf çekip oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi delegelerden istedi. Ben de kurultay günü Özgür Özel lehine oyumu kullandım, fotoğrafımı kendi cep telefonum ile çektim ve Eş'e WhatsApp üzerinden gönderdim. Diğer delegelerimiz de aynen böyle yaptı. Ben bu parayı delil olması amacıyla aldım, hiç kullanmadım" beyanında bulunmuştu.
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