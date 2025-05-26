CHP kurultayında iptal davası: 2 kurultayın iptali davası 30 Haziran’a ertelendi

Mahkemenin kongreye ilişkin vereceği karar merakla bekleniyor (AA)

1000 DOLAR KARŞILIĞI OY



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada savcıya ifade veren Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecekken 1000 dolar karşılığında ve il başkanının talimatıyla, bir grup delege ile beraber Özgür Özel'e oy verdiğini açıklamıştı.

Gögerkaya ifadesinde, "Serhat Can Eş (dönemin il başkanı), kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasında Özgür Özel işaretli olarak fotoğraf çekip oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi delegelerden istedi. Ben de kurultay günü Özgür Özel lehine oyumu kullandım, fotoğrafımı kendi cep telefonum ile çektim ve Eş'e WhatsApp üzerinden gönderdim. Diğer delegelerimiz de aynen böyle yaptı. Ben bu parayı delil olması amacıyla aldım, hiç kullanmadım" beyanında bulunmuştu.