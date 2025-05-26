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Başkan Erdoğan MKYK'yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.05.2025 09:42 Güncelleme: 26.05.2025 10:11
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Başkan Erdoğan MKYK’yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin en üst karar organı olan MKYK üyeleriyle kritik bir toplantı yapacak. Toplantıda “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında, PKK’nın silah bırakmasına dair mesajlar ve sahadan güncel veriler değerlendirilecek. Öte yandan toplantıda yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra ekonomide atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle kritik bir toplantıda buluşacak.

AK PARTİ MKYK BUGÜN TOPLANIYOR

TİCARET BAKANI BOLAT'TAN SUNUM BEKLENİYOR

Toplantının ilk bölümünde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ekonomik gelişmelere dair bir sunum yapması bekleniyor. Bakan Bolat'ın özellikle iç ticaret dengesi, KOBİ'lere yönelik destek adımları ve fiyat istikrarına dair atılan adımlar hakkında bilgi vermesi öngörülüyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ GÜNDEMDE

Görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde geldiği son nokta da detaylı şekilde değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik dikkat çekici mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca sahadan gelen güncel bilgiler doğrultusunda MKYK üyelerinin, terörsüz bir Türkiye hedefine dair değerlendirmeleri dinlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA) Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

YENİ ANAYASA YOL HARİTASI MASAYA YATIRILACAK

Yeni anayasa çalışmaları, toplantının bir diğer sıcak başlığı olacak. Başkan Erdoğan'ın daha önce yaptığı "Yeni anayasayı Türkiye için istiyorum, tekrar seçilmek gibi bir derdim yok" açıklamasının ardından siyasette oluşan yankılar MKYK'da ele alınacak. MHP başta olmak üzere muhalefet partilerinden gelen mesajlar doğrultusunda, partinin anayasa sürecine dair yol haritası tartışmaya açılacak.

MECLİS TAKVİMİ VE GRUP YÖNETİMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

3 Haziran'da yapılması beklenen Meclis Başkanı seçimi öncesi, partinin Meclis grubundaki olası değişiklikler de gündemde. Grup yönetiminde bir yenilenme olup olmayacağı bu toplantıda netleşecek.

Rusya-Ukrayna savaşı da MKYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri olacak. (AA)Rusya-Ukrayna savaşı da MKYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri olacak. (AA)

DIŞ POLİTİKA: SURİYE, UKRAYNA VE "BARIŞ MASASI" OLASILIĞI

Dış gelişmelere de o toplantıda bir parantez açılacak. Başkan Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesi masada olacak. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sona erdirilmesi için Türkiye'nin çabaları, Suriye'de istikrarın sağlanması amacıyla atılan adımlara ilişkin kurula bilgi verilmesi bekleniyor.

EKONOMİK PROGRAMDA SON DURUM

Son olarak enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, yeni ekonomi yönetiminin uygulamaları ve KOBİ'lere yönelik destek paketlerinin sahadaki yansımaları da toplantının ekonomik başlıklarını oluşturacak.

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Başkan Erdoğan MKYK’yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa! Başkan Erdoğan MKYK’yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa! Başkan Erdoğan MKYK’yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa!
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