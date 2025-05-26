Başkan Erdoğan MKYK’yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

YENİ ANAYASA YOL HARİTASI MASAYA YATIRILACAK

Yeni anayasa çalışmaları, toplantının bir diğer sıcak başlığı olacak. Başkan Erdoğan'ın daha önce yaptığı "Yeni anayasayı Türkiye için istiyorum, tekrar seçilmek gibi bir derdim yok" açıklamasının ardından siyasette oluşan yankılar MKYK'da ele alınacak. MHP başta olmak üzere muhalefet partilerinden gelen mesajlar doğrultusunda, partinin anayasa sürecine dair yol haritası tartışmaya açılacak.

MECLİS TAKVİMİ VE GRUP YÖNETİMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

3 Haziran'da yapılması beklenen Meclis Başkanı seçimi öncesi, partinin Meclis grubundaki olası değişiklikler de gündemde. Grup yönetiminde bir yenilenme olup olmayacağı bu toplantıda netleşecek.