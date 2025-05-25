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Kayseri'de 940 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.05.2025 16:21
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Kayseri’de 940 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de 940 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente getirilen kaçak tütünün piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli Y.K. (38) operasyonla yakalandı.

Şüpheliye ait araçta yapılan aramada ise 940 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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