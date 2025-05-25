Kayseri'de 940 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de 940 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente getirilen kaçak tütünün piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli Y.K. (38) operasyonla yakalandı.
Şüpheliye ait araçta yapılan aramada ise 940 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.