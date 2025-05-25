Gaziantep'te sahte deterjan operasyonu! Tam 3 ton 570 kilogram
Gaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir adreste piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiğini tespit etti.
Şüpheli A.T'ye ait iş yerinde yapılan aramalarda 3 ton 570 kilogram satışa hazır sahte deterjan, 4 bin sahte markalı ambalaj ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.