Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Engellilere istihdam desteği

FOTOĞRAF: AA

ENGELLİ İSTİHDAMINA DESTEK VERİLİYOR

Bakan Işıkhan, engelli ücret desteğiyle ilgili şunları kaydetti:

"İşverenlerimize engelli istihdam ederken yaşamış olduğu ekonomik külfeti de hafifletmek adına destek veriyoruz. İş yerinde çalışacak engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere zihinsel engelli işçilerin ücret giderleri işe giriş tarihinden itibaren, brüt asgari ücret üzerinden desteklenecektir. Bu destek engelli birey için SGK'ye bildirilen prim gün sayısına göre ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 26 bin lira dolayında olacaktır. İş yeri düzenleme desteği de veriyoruz. İş yerinin, proje kapsamında istihdam edilen engelli bireylere uygun hale getirilmesine yönelik olarak yapılacak harcamaların, sözleşme imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplam engelli ücret desteğinin yüzde 25'ini aşmayacak kadarı desteklenecektir. Destekli İstihdam Projeleri için proje süresinin en az 6 ay, en fazla 12 ay olması planlanmaktadır. İşte biz, bu ve bunun gibi birçok projeyi ve potansiyeli doğru politikalarla desteklediğimizde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sunduğu teşviklerle de Kayseri'nin büyümesine güçlü bir destek sağlıyoruz."

2002'DEN BU YANA 868 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Verilen desteklerin önemini anlatan Işıkhan, 2002 yılından bu yana, yani AK Parti iktidarının başladığı günden bugüne kadar, Kayseri'de 120 bin 421 iş yerinin teşviklerden faydalandığını ve bu kapsamda işverenlere toplam 11,2 milyar lira destek sağlandığını anımsattı.

Türkiye genelinde ise bu tutarın tam 868 milyar lira olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu rakamlar devletimizin, yatırımcının yanında olduğunu göstermektedir. Bu, 'istihdam oluşturan, gençlerimize iş kapısı açan her girişim bizim baş tacımızdır' demektir. Üreten, istihdam sağlayan, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasının lokomotifi siz değerli işverenlerimize, girişimcilerimize ve bu üretim zincirinin en önemli halkası olan çalışanlarımıza ve özellikle şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi bugünlere taşıyanın ise her bir şehrin kendi mecrasında yazdığı bu başarı hikayeleri olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır, işçimize, işverenimize, yatırımcımıza, girişimcimize verdiğimiz koşulsuz desteğin, şehirlerimize yaptığımız dev yatırımların, sizlerin çalışma azmi ve ticari kabiliyetleri birleştiğinde ortaya çıkan sonuç, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Bakan Işıkhan, iş insanlarıyla görüşmesine basına kapalı olarak devam etti.