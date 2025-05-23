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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.05.2025 01:28 Güncelleme: 23.05.2025 01:35
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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Bakanlığı ve HSK'da bazı atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. İşte o atamalar...

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Pınar Demir Er, Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğü'ne ise Ayşenur Çoban atandı.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Bakanlık bünyesinde açık bulunan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Murat Cavunt atandı.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz görevden alındı. Vergi Başmüfettişliği görevine, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Arif Hakkı Batur atandı.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI'NA YENİ ATAMA

11 Ekim 2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'na Doç. Dr. Zeki Eraslan getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı; Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alındı.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali Katipoğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal Şimşek, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vedat Kaya, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elif Özbek, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Erdoğan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk Kahraman, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür Tokgöz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Yılmaz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz Gün, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aytekin Yılmaz, atandı.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

ADLİ TIP KURUMUNDA ATAMALAR

Yayımlanan karara göre, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebuzer Aydın, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyokimya Üyeliğine Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Belce, Adli Tıp, Sekizinci İhtisas Kurulu Anesteziyoleji ve Reanimasyon Üyeliğine İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Elevli, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine ise Uzm. Dr. Furkan Kılıç atandı.

HSK'YA ATAMALAR

Adli yargı Hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yapılan ad çekme sonucuna göre;

Hakim Adayı Mustafa Can Çakmakçı İstanbul Hakimliğine, Cumhuriyet Savcısı Adayı Bilal özer, Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Adayı Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, atandı. Hakim Adayı Abdullah Başol ise Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.

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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de
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