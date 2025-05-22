HSK üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile HSK Kanunu'nun 18 ile 20'nci maddeleri uyarınca, Genel Kurul'un 20 Mayıs 2025 tarihli 89'uncu Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Yargıtay üyeleri arasından Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Danıştay üyeleri arasından Cengiz Aydemir, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından ise Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçildi.

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