22 Mayıs 2025, Perşembe
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HSK üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.05.2025 00:42
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HSK üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile HSK Kanunu'nun 18 ile 20'nci maddeleri uyarınca, Genel Kurul'un 20 Mayıs 2025 tarihli 89'uncu Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Yargıtay üyeleri arasından Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Danıştay üyeleri arasından Cengiz Aydemir, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından ise Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçildi.

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HSK üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı HSK üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı HSK üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı

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