Ev kadınlarına emeklilik tasarısı netleşiyor mu? Uzman isim A Haber’de yanıtladı

Ev kadınlarına yönelik emeklilik düzenlemesi kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konuya dair merak edilen soruları yanıtladı. Henüz tasarının içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatan Duman, katkı oranlarının çocuk sayısına göre değişebileceğini, yaş şartında ise yıpranma payı uygulanmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

HERKESE AYNI KATKI MI OLACAK?

Ali Duman, düzenlemenin aile yapısına göre farklı uygulanabileceğini belirterek şu soruyu gündeme getirdi:

"Burada şu soru karşımıza çıkıyor: Herkese 1/3 oranında bir devlet katkısı mı uygulanacak? Yoksa bir çocuğu olana yüzde 10, iki çocuğu olana yüzde 20 gibi kademeli bir sistem mi olacak?"

Duman, ev kadınlarının, bakmakla yükümlü oldukları bireyler nedeniyle iş hayatına atılamayan kişiler olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin evde hizmet ürettiğini ve bu durumun katkı oranlarını etkileyebileceğini ifade etti.

TASARININ KAPSAMI BELLİ DEĞİL

Yasa teklifinin henüz Meclis'e sunulmadığını hatırlatan Duman, içerik hakkında kesin konuşmanın zor olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir tasarı için içeriği Meclis'e verilmeden net konuşmak zor. Çünkü yasa metni henüz belli değil. Ayrıca burada yaş meselesi de önemli. Gelecek yasa herkesi kapsayacak mı? 1999'dan sonra mı, yoksa 2008'den sonra mı sigortalı olanlar için mi geçerli olacak? Bu şu an net değil."