Ev kadınlarına emeklilik tasarısı netleşiyor mu? Uzman isim A Haber’de yanıtladı
Ev kadınlarının emeklilik hakkı için çalışmalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, düzenlemenin kapsamı, yaş şartı ve devlet katkısına ilişkin kritik soruları yanıtladı. Duman aynı zamanda yıpranma payı ve çocuk sayısına göre prim katkısının yanında, ev erkeği de emekli olabilir mi? Sorusuna ilişkin önemli ayrıntılara değindi.
Ev kadınlarına yönelik emeklilik düzenlemesi kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konuya dair merak edilen soruları yanıtladı. Henüz tasarının içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatan Duman, katkı oranlarının çocuk sayısına göre değişebileceğini, yaş şartında ise yıpranma payı uygulanmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.
HERKESE AYNI KATKI MI OLACAK?
Ali Duman, düzenlemenin aile yapısına göre farklı uygulanabileceğini belirterek şu soruyu gündeme getirdi:
"Burada şu soru karşımıza çıkıyor: Herkese 1/3 oranında bir devlet katkısı mı uygulanacak? Yoksa bir çocuğu olana yüzde 10, iki çocuğu olana yüzde 20 gibi kademeli bir sistem mi olacak?"
Duman, ev kadınlarının, bakmakla yükümlü oldukları bireyler nedeniyle iş hayatına atılamayan kişiler olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin evde hizmet ürettiğini ve bu durumun katkı oranlarını etkileyebileceğini ifade etti.
TASARININ KAPSAMI BELLİ DEĞİL
Yasa teklifinin henüz Meclis'e sunulmadığını hatırlatan Duman, içerik hakkında kesin konuşmanın zor olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Bir tasarı için içeriği Meclis'e verilmeden net konuşmak zor. Çünkü yasa metni henüz belli değil. Ayrıca burada yaş meselesi de önemli. Gelecek yasa herkesi kapsayacak mı? 1999'dan sonra mı, yoksa 2008'den sonra mı sigortalı olanlar için mi geçerli olacak? Bu şu an net değil."
EYT KAPSAMINDAKİ KADINLARA AVANTAJ SAĞLAYABİLİR
1999'dan önce sigortalı olan kadınların hâlihazırda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında olduğunu hatırlatan Ali Duman, bu grubun yaş şartı olmadan emekli olabildiğini söyledi. Eğer ev kadınlarına yönelik yasa bu grubu da kapsarsa, düşük primle emeklilik yolunun açılabileceğini belirtti.
1999 SONRASI İÇİN 58 YAŞ SINIRI GÜNDEMDE
1999'dan sonra sigorta girişi olan kadınlar için mevcut sistemde en erken emeklilik yaşının 58 olduğunu aktaran Duman, bu yaş sınırının yeni yasayla değişip değişmeyeceğinin belirsiz olduğunu vurguladı.
YIPRANMA PAYI YAŞI GERİ ÇEKEBİLİR
Ev kadınlığı sigortasında "yıpranma payı" olup olmayacağı konusunun da kritik olduğunu belirten Ali Duman, şöyle konuştu:
"Eğer ev kadınlığı sigortası, özel bir yasa değişikliği ile 'fiili hizmet zammı' kapsamına alınırsa yıpranma hakkı tanınabilir. Yıpranmalı meslek gruplarını baz alırsak, bu durum yaş şartını da düşürebilir. Örneğin; engelli çocuğu olan annelere, her yıl için 90 gün yıpranma hakkı tanınıyor. Bu da 4 yılda bir emeklilik yaşını 1 yıl geriye çekiyor. Benzer bir sistem ev kadınlarına da uygulanırsa, 58 olan emeklilik yaşı daha erken olabilir."
EV ERKEĞİ DE EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
"Ev erkeği de emekli olabilir mi?" sorusuna da yanıt veren Duman, mevcut çalışmanın kadınlara özellikle annelere yönelik pozitif ayrımcılık içerdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu yasa daha çok annelere pozitif ayrımcılık yapan bir düzenleme. Türkiye Cumhuriyeti yasalarında da kadınlar için çalışma süreleri daha kısa tutulmuştur. Örneğin erkeklerde 25 yıl aranırken, kadınlarda 20 yıl yeterlidir. Dolayısıyla şuan da böyle bir çalışma var mı yok mu bunun bilgisinde değiliz."
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