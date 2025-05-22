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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.05.2025 16:52 Güncelleme: 22.05.2025 16:52
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Başkan Erdoğan’dan Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederken Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na 27 bin lira bağışta bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışı Başkan Erdoğan’dan Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışı Başkan Erdoğan’dan Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışı
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