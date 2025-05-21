Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıklıoğlu merkeze çekildi! Yeni vali belli oldu

İçişleri Bakanlığından Tunceli Valisi ile ilgili yapılan açıklama (X)



Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir."

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