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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıklıoğlu merkeze çekildi! Yeni vali belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 12:06 Güncelleme: 21.05.2025 12:25
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıklıoğlu merkeze çekildi! Yeni vali belli oldu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi olarak görev yapan Bülent Tekbıyıklıoğlu'nun merkeze çekilerek İçişleri Bakanlığı emrine alındığını duyurdu. Tunceli Valiliğine ise Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Bakanlığın emrine alındığını bildirdi.

TUNCELİ VALİSİ MERKEZE ÇEKİLDİ

İçişleri Bakanlığından Tunceli Valisi ile ilgili yapılan açıklama (X)İçişleri Bakanlığından Tunceli Valisi ile ilgili yapılan açıklama (X)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir."

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıklıoğlu merkeze çekildi! Yeni vali belli oldu Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıklıoğlu merkeze çekildi! Yeni vali belli oldu Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıklıoğlu merkeze çekildi! Yeni vali belli oldu
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