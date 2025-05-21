Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıklıoğlu merkeze çekildi! Yeni vali belli oldu
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi olarak görev yapan Bülent Tekbıyıklıoğlu'nun merkeze çekilerek İçişleri Bakanlığı emrine alındığını duyurdu. Tunceli Valiliğine ise Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Bakanlığın emrine alındığını bildirdi.
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